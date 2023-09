Homem detido por violar jovem de 15 anos em casa de família que o acolheu em Aljustrel

Tribunal atenua crime imputado a jovem acusado de matar padrasto no Seixal

Um homem, de 33 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter violado uma jovem, atualmente com 15, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, anunciou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado, a PJ indicou que o suspeito foi detido por elementos da Diretoria do Sul desta polícia por existirem “fortes indícios da prática de crime de violação” contra a menor.

“Os contactos sexuais terão começado em 2022”, adiantou, referindo que a situação cessou após uma “pessoa próxima da família ter revelado, perante a progenitora da menor, a existência de registos de imagem que comprovavam as agressões sexuais”.

O homem tinha sido acolhido pela família da menor e terá aproveitado as ocasiões em que se encontravam sozinhos para cometer o crime.

“As agressões sexuais verificavam-se sempre em ambiente totalmente controlado pelo arguido”, acrescentou a PJ.

O suspeito “constrangeu a vítima a nada revelar sobre a situação”.

De acordo com a PJ, as diligências realizadas permitiram “a recolha de relevantes elementos probatórios” e culminaram na detenção do suspeito.

O detido já foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações periódicas em posto policial, bem como à proibição de contactos e de se ausentar do país.

O inquérito é dirigido pelos Serviços do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Ourique.