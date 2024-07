"Negócios relacionados com tráfico" terminam ao tiro. PJ detém suspeito de tentiva de homicídio

Uma em cada quatro raparigas alvo de violência por parte do parceiro

Um homem suspeito de tentativa de homicídio e ofensas à integridade física em março, em Olhão, no distrito de Faro, foi detido pelas autoridades, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito tem 47 anos e está também indiciado pelos crimes de “tráfico de estupefacientes de menor gravidade e detenção de arma proibida”.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve um homem de 47 anos, fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e ofensa à integridade física, ocorrido em Olhão, no passado dia 24 de março”, refere a PJ.

Na nota, a PJ revela que a investigação conduzida por elementos da Diretoria do Sul concluiu que a tentativa de homicídio foi motivada por “negócios relacionados com tráfico de estupefacientes”.

O detido, “munido de uma arma de fogo, tentou, a partir do interior da sua residência, atingir um homem, acabando por fazer vítima um outro, que se encontrava nas imediações à espera de adquirir produto estupefaciente”, explica a PJ.

A vítima, é acrescentado, foi hospitalizada e submetida a uma cirurgia para extração da bala.

Ainda segundo a PJ, os investigadores fizeram também buscas relacionadas com o caso e foram encontradas na posse do detido “dezenas de munições de calibre diverso, uma arma proibida e objetos relacionados com a prática de tráfico de estupefacientes”.

O detido vai agora ser presente em tribunal para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e serem aplicadas as eventuais medidas de coação, indica a PJ.