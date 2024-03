PJ e polícia espanhola detêm dois portugueses por suspeita de homicídio qualificado

Dois homens de 26 e 29 anos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), com a "cooperação operacional do Cuerpo Nacional de Policia" espanhola, por serem suspeitos da "prática de quatro crimes de homicídio qualificado nos concelhos de Amadora, Oeiras e Lisboa, relacionados com criminalidade violenta e tráfico de estupefacientes", anunciaram as autoridades portuguesas através de comunicado.

Um dos suspeitos foi detido em Portugal e o outro no sul de Espanha, revela a PJ.

Durante a investigação, foram referenciados quatro crimes distintos, nos quais foram usadas "uma espingarda metralhadora e uma pistola de 9mm".

O primeiro crime ocorreu a 15 de outubro de 2023, em Lisboa. Em plena via pública, os dois homens, ambos portugueses, abordaram um homem e fizeram "vários disparos de arma de fogo, deixando-o gravemente ferido".

No dia 19, no concelho da Amadora, os detidos "feriram um homem com disparos de arma de fogo".

Nove dias depois, este homem "viria a ser mortalmente atingido, no mesmo bairro residencial, na sequência de múltiplos disparos de armas de fogo". Uma das armas descritas é "uma espingarda automática de calibre de guerra, vulgarmente conhecida por G3".

A 11 de janeiro de 2024, os suspeitos fizeram mais uma vítima, sobre a qual dispararam com uma pistola. O crime ocorreu mais uma vez na via pública, desta feita no concelho de Oeiras.

Durante as buscas domiciliárias, realizadas em Portugal e em Espanha, foram apreendidas duas armas de fogo, uma viatura, droga, diversos equipamentos de comunicações, dinheiro e outro material.

A detenção realizada em Espanha ocorreu em cumprimento de mandado de detenção europeu. Ultrapassadas as formalidades legais exigidas, o detido vai ser extraditado para Portugal.

O suspeito detido em Portugal vai ser presente a tribunal, de forma a serem aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.