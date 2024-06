PSP do Porto vai ter patrulhas em bicicleta no terreno até 15 de setembro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto vai efetuar até 15 de setembro patrulhamento velocipédico nas áreas ribeirinhas, marítimas e históricas do Porto e Vila Nova de Gaia, anunciou esta quinta-feira em comunicado aquela força policial.

O patrulhamento ocorrerá no âmbito da Operação Polícia Sempre Presente - Verão Seguro 2024 e visa “proporcionar e aumentar a segurança das pessoas e bens nas áreas turísticas e balneares da sua área de responsabilidade, rentabilizando as potencialidades deste tipo de patrulhamento que possibilita o alargamento da área de patrulha assim como maior proximidade com a população”, assinala a PSP.

Para além das áreas mais procuradas do Porto e de Vila Nova de Gaia, haverá patrulhas em bicicleta nas zonas balneares de Matosinhos, Leça da Palmeira, Vila do Conde e Póvoa do Varzim, acrescenta a nota de imprensa.