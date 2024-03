PSP recupera 15 mil euros em material roubado nos Açores

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recuperou cerca de 15 mil euros em material furtado, em Vila Franca do Campo, nos Açores, nomeadamente dois caiaques, câmaras fotográficas, fatos de mergulho e uma motocicleta, e dois homens foram constituídos arguidos, foi revelado esta sexta-feira.

O Comando Regional da PSP dos Açores adianta, em comunicado de imprensa, que o material foi recuperado, na quarta-feira, após buscas domiciliárias, no âmbito de uma investigação pela prática do crime de furto qualificado.

Entre o material apreendido estão "dois caiaques, uma mini moto, uma tenda de campismo, fatos de mergulho e equipamentos de caça submarina, várias colunas do som de grandes dimensões, câmaras fotográficas e lentes, acessórios de construção e equipamento industrial, entre outros", segundo a PSP.

No decurso desta operação, foram constituídos arguidas duas pessoas, de 30 e de 44 anos, residentes na freguesia da Ribeira das Tainhas, do concelho de Vila Franca do Campo, em São Miguel, "pela prática dos crimes de furto qualificado e de recetação", lê-se ainda no comunicado policial.