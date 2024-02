Soma mais de 40 detenções desde 2009 mas não há registo de que "alguma vez tenha sido preso"

Um homem de 28 anos, desempregado e residente em Matosinhos, detido no sábado no Porto, soma mais de 40 detenções desde 2009, e não há registo de que alguma vez tenha estado preso, revelou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O suspeito de tráfico de droga, completou no sábado três detenções só em 2024, todas ocorridas no Bairro Novo de Ramalde, no Porto, sendo que da primeira vez ficou com termo de identidade e residência e na segunda, ocorrida na mesma semana do primeiro mês do ano, com obrigação de apresentações semanais na esquadra de polícia da sua área de residência, acrescentou a fonte da Polícia.

No sábado, pelas 21:05, foi detido na posse de 17 doses de cocaína e 22 de heroína, para além da quantia de 105 euros, refere o comunicado da PSP enviado às redações.

Ainda segundo a fonte da PSP, o suspeito está também referenciado por vários outros crimes, não havendo registo “de que alguma vez tenha sido preso”.

Presente hoje junto das autoridades judiciárias, ficou com a medida de coação de apresentações semanais na esquadra da sua área de residência.