Suspeito de roubo pede para ir para cadeia para ter onde viver: Viana do Castelo

O tribunal de Viana do Castelo decretou prisão preventiva a um homem por suspeita de roubo em uma loja, depois do arguido pedir para ir para a cadeia por não ter onde viver, revelou esta sexta-feira fonte judicial.

A mesma fonte adiantou que o homem, presente na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, cumpriu uma pena de prisão de muitos anos e apelou ao juiz para o prender por falta de retaguarda familiar.

O homem acabou por ser conduzido ao estabelecimento prisional da Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Contactada pela agência Lusa, a propósito de um comunicado emitido sobre o assunto, fonte da PSP de Viana do Castelo adiantou que o homem, de 51 anos, natural de Valença, tentou assaltar uma loja situada a metros do comando distrital daquela força policial.

O roubo “não teve eficácia devido à rapidez de intervenção dos agentes da PSP”, acrescentou a fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o homem agarrou a funcionária da loja pelo pescoço, o que motivou um pronto alerta às autoridades.