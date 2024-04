Tentaram assaltar um café na Póvoa de Varzim mas saíram sem dinheiro. Foram agora detidos

Enfermeiro do hospital de Abrantes suspenso por maus-tratos e filmagens a doentes

Membro de organização criminosa detido no aeroporto de Lisboa por tráfico de droga

A Policia Judiciária (PJ) deteve, quinta-feira, dois suspeitos “fortemente indiciados” pela prática de um roubo agravado, praticado com armas de fogo, num café na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, aquela força de investigação refere que os dois detidos, de 23 e 41 anos, são suspeitos de, a 17 de julho de 2023, terem-se feito passar por clientes e entrarem num café empunhando duas pistolas que traziam dissimuladas na roupa e exigirem que lhes fosse entregue “todo o dinheiro existente na caixa registadora”.

Segundo a PJ, depois de terem verificado que não havia qualquer quantia em dinheiro naquele estabelecimento, “apoderaram-se de equipamentos eletrónicos que estavam na posse de dois clientes, fugindo em seguida do local”.

Um dos detidos, refere o texto, tem antecedentes criminais por crimes contra a autoridade pública, recetação e detenção de arma proibida.

Os dois homens vão ser presentes à autoridade judiciária para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.