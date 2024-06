Tentou libertar um "amigo" que foi detido. Homem procurado em Espanha detido pela PJ

Ex-PGR Cunha Rodrigues diz que tem havido abuso do recurso a escutas telefónicas

Um cidadão estrangeiro, "procurado pela prática dos crimes de associação criminosa, tirada de presos e ofensas à integridade física qualificadas" em Espanha, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal e em colaboração com elementos destacados no Aeroporto de Lisboa, revela esta força através de comunicado.

No ano passado, o detido, com a ajuda de um cúmplice, "tentou libertar um “amigo” que estava preso preventivamente", quando este saía de uma clínica. Os dois homens estavam armados e agrediram dois polícias, mas não conseguiram atingir o seu propósito, acabando por fugir do local numa viatura de apoio.

O homem de 22 anos "pode incorrer numa pena de 13 anos de prisão".

Presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, foi determinado que fica em prisão preventiva até ser entregue às autoridades espanholas.