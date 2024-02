Trio detido por roubo a casal idoso em Matosinhos. Uma das vítimas "apresentava hematomas e sangrava na cara"

Ameaçaram segurança com uma marreta e colocaram-se em fuga com caixa multibanco em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve em Matosinhos três pessoas, dois homens e uma mulher, por suspeitas do crime de roubo a um casal de idosos, tendo o homem, de 82 anos, recebido tratamento hospitalar, informou esta quinta-feira o Comando Metropolitano do Porto.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Comando Metropolitano da PSP do Porto esclareceu que os suspeitos são um casal, com 38 e 33 anos, e um outro homem, de 21 anos, que foram detidos na quarta-feira, por efetivos da Divisão de Investigação Criminal, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em Matosinhos, distrito do Porto, quando saiam do local num BMW escuro.

Dentro do veículo, conduzido pela mulher, que aguardou ao volante a consumação do crime, estava também um bebé de um ano, já entregue a familiares, situação que foi comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, disse a fonte.

“No decurso de informação difundida pela central de comunicações da Polícia de que, momentos antes, na Rua Conde São Salvador, em Matosinhos, um casal de idosos (um homem de 82 anos e uma mulher de 76 anos) havia sido vítima de roubo no interior de uma residência”, tendo os polícias se deslocado ao local e verificado que os suspeitos se ausentavam “de forma suspeita, pelo que vieram a ser intercetados”, explica, em comunicado, a PSP.

No seguimento de medidas adotadas, que incluíram o cumprimento de duas buscas domiciliárias, a PSP procedeu à apreensão da viatura automóvel em que se deslocavam, assim como “a quantia de 2.705 euros, um guarda-joias, contendo no seu interior diversos artigos (pulseiras, medalhas, anéis), 32 relógios, quatro telemóveis, uma reprodução de arma de fogo, máscaras, balaclavas, luvas, lanternas, diversas ferramentas utilizadas no arrombamento da residência das vítimas e uma balança de precisão".

De acordo com a PSP, foi também encontrada cocaína suficiente para cerca de 158 doses individuais, entre outros artigos.

O idoso, de 82 anos, que foi "forçado a abrir um cofre, apresentava hematomas e sangrava na cara", pelo que foi transportado ao Hospital de Matosinhos.

Os suspeitos já se encontram referenciados pela prática de diversos ilícitos criminais, nomeadamente, crimes contra a propriedade, crimes contra a integridade física e tráfico de droga.

Os detidos são presentes às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.