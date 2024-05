Usava as redes sociais para chegar às vítimas. Prisão preventiva para suspeito de pornografia de menores

Condutor nervoso e com "comportamento suspeito" apanhado com mais de 10.000 doses de droga em operação STOP

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 26 anos, nas Caldas da Rainha, suspeito de vários crimes de pornografia de menores, ao qual foi determinada prisão preventiva.

Num comunicado, a PJ explica que o arguido, “fortemente indiciado pela prática de vários crimes de pornografia de menores”, foi detido em flagrante delito.

“Numa análise preliminar, na sequência das diligências desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, que incluíram uma busca domiciliária e a apreensão de diversos equipamentos informáticos, foram identificados ficheiros informáticos cujo conteúdo corresponde a pornografia de menores, e que irão ser alvo de perícia para determinação da real dimensão e dos contornos da atividade a que o suspeito se dedicava”, adianta o comunicado.

De acordo com a PJ, “no decurso da investigação, apurou-se ainda que o homem utilizava as redes sociais para contactar as vítimas e, através de várias estratégias, coagia-as a enviarem-lhe conteúdos de natureza sexual”.

“O detido, que beneficiava até aqui de pena suspensa por antecedentes criminais por este tipo de ilícito, foi presente às autoridades judiciárias, tendo recebido a medida de coação de prisão preventiva”, acrescenta a PJ.