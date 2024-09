Detido por crimes de pornografia de menores na zona Norte do país tinha mais de 200 ficheiros de cariz sexual

Tiroteio no Seixal faz um ferido e causa danos em várias viaturas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, na zona Norte do país, “fortemente indiciado” pela prática dos crimes de pornografia de menores, e apreendeu mais de 200 ficheiros com conteúdos de cariz sexual com menores, anunciou esta quinta-feira aquela força.

“No âmbito das diligências de recolha de prova, designadamente a realização de busca domiciliária, foi possível identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelo suspeito, mais de 200 ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores”, refere esta força de investigação criminal, em comunicado.

Segundo a PJ, a investigação teve origem na sinalização, por entidades internacionais, do envio de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, efetuado a partir de acessos registados em Portugal.

A nota refere ainda que a PJ realizará, agora, perícias forenses aos equipamentos apreendidos, para o cabal apuramento dos factos.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.