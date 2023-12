Guarda prisional agredido por jovem recluso na "Prisão Escola" de Leiria

Um guarda prisional foi agredido no Estabelecimento Prisional de Leiria para jovens, no início da tarde desta quinta-feira, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A agressão ocorreu quando o guarda ia mudar o preso de cela e este se recusou a permanecer no espaço, por ter humidade. O agressor, um jovem de 20 anos preso por homicídio, não aceitou as indicações que lhe foram dadas e agrediu o guarda, que foi transportado para o Hospital de Leiria.

A "Prisão Escola" é um estabelecimento com reclusos jovens - idades entre os 16 e os 21 anos, existindo a possibilidade de permanência até aos 25.

A maior parte dos reclusos deste estabelecimento prisional cumpre pena por pertencer a gangues violentos.