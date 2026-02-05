Antigo juiz do Tribunal de Contas condenado a cinco anos de prisão por prostituição de menores. Pena é suspensa - TVI

Antigo juiz do Tribunal de Contas condenado a cinco anos de prisão por prostituição de menores. Pena é suspensa

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 9min
Tribunal de Contas (Tribunal de Contas)

Seis alegadas vítimas terão recebido 25 euros por cada ato sexual

O juiz conselheiro jubilado Manuel Mota Botelho foi esta quinta-feira condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por nove crimes de recurso à prostituição de menores, um deles agravado.

O juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas estava a ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa, por 16 crimes de recurso à prostituição de menores, crimes que terão sido cometidos entre 2019 e 2023 em São Miguel, nos Açores.

De acordo com notícias divulgadas pela SIC e pelo Público, duas das seis alegadas vítimas do juiz tinham apenas 15 anos e todas terão recebido 25 euros por cada ato sexual.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

PSP interceta três homens em Leiria por venderem réplica de gerador "incapaz de produzir energia" por 800 euros

Hoje às 12:35
1

Crime está a intrigar uma das mais populares praias das ilhas Fiji

6 jul 2016, 12:34
2

Homem em estado grave depois de queda de 12 metros de altura em pedreira de Monção

Hoje às 11:12
3

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36
4
01:46

Indescritível - só se anda de barco na baixa de Alcácer do Sal

Há 3h e 2min
5

Homem morre após queda quando arranjava o telhado de casa na Sertã

Há 22 min
6
03:18

"Está cercada e até dentro de casa cai água. Não tem telhado, não tem chaminé". Josefina "não sabe como é que vai ali viver"

Hoje às 09:34
7
01:38

Cheias em Portugal: há quase 30 anos que não havia previsão tão grave para o Ribatejo

Há 1h e 37min
8
03:45

Jovem de 25 anos é o novo consultor coordenador do Governo. Também é irmão do chefe de gabinete do primeiro-ministro

Ontem às 21:44
9

Antigo juiz do Tribunal de Contas condenado a cinco anos de prisão por prostituição de menores. Pena é suspensa

Há 1h e 9min
10

Seguro: «Tenho muito orgulho» no que Sócrates fez

11 set 2011, 12:30
11
08:46

Ginásio municipal acolhe pessoas desalojadas em Alvaiázere: "Por enquanto, esta é a minha casa"

Há 1h e 37min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Homem morre após queda quando arranjava o telhado de casa na Sertã

Há 22 min

Antigo juiz do Tribunal de Contas condenado a cinco anos de prisão por prostituição de menores. Pena é suspensa

Há 1h e 9min

Ventura propõe adiamento da 2.ª volta das presidenciais: "Deve ter acordo nacional e acordo entre os dois candidatos"

Há 2h e 11min

Presidenciais adiadas em Alcácer do Sal, Marcelo sublinha que cabe a outros autarcas decidir se querem fazer o mesmo. Eis o que a lei prevê

Há 3h e 23min

"Há alguns sinais" de que a chuva acaba a 16 de fevereiro

Hoje às 13:20
01:46

Indescritível - só se anda de barco na baixa de Alcácer do Sal

Há 3h e 2min
05:36

Tem prejuízos causados pela tempestade? Deco cria linha para esclarecer dúvidas sobre seguros, moratórias e apoios

Há 3h e 7min
03:18

"Está cercada e até dentro de casa cai água. Não tem telhado, não tem chaminé". Josefina "não sabe como é que vai ali viver"

Hoje às 09:34

Homem morre a tentar atravessar rio no Alentejo após rápida subida das águas

Ontem às 18:07

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36
02:23

Estes bombeiros ficaram sem telhado. Fomos ver como é que resolveram a situação

Ontem às 20:59