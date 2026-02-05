Antigo juiz do Tribunal de Contas condenado a cinco anos de prisão por prostituição de menores. Pena é suspensa

O juiz conselheiro jubilado Manuel Mota Botelho foi esta quinta-feira condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por nove crimes de recurso à prostituição de menores, um deles agravado.

O juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas estava a ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa, por 16 crimes de recurso à prostituição de menores, crimes que terão sido cometidos entre 2019 e 2023 em São Miguel, nos Açores.

De acordo com notícias divulgadas pela SIC e pelo Público, duas das seis alegadas vítimas do juiz tinham apenas 15 anos e todas terão recebido 25 euros por cada ato sexual.