Rixa faz dois feridos graves no Martim Moniz em Lisboa

Dois homens ficaram gravemente feridos depois de terem sido esfaqueados, na sequência de uma rixa que ocorreu na zona do Martim Moniz, em Lisboa, e que envolveu quatro pessoas, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Isto aconteceu cerca das 09:05 na Praça Martim Moniz. Foi uma desordem entre quatro pessoas e que envolveu armas brancas. Duas delas apresentaram ferimentos bastante graves”, explicou à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Segundo a mesma fonte, um dos homens foi esfaqueado no peito e numa orelha e o outro no pulso e na face, tendo sido transportados para o Hospital de São José, a poucos metros do local.

As autoridades desconhecem o que motivou o desentendimento e a identidade de todos os envolvidos.

Segundo o Cometlis, não está previsto qualquer reforço de policiamento na zona.