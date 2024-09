Viatura da polícia devia ter sido abatida mas foi usada em crime

Dois jovens efetuaram manobras consistentes com condução perigosa com uma viatura que estava registada em nome da Polícia de Segurança Pública (PSP), na quarta-feira à noite, em Oeiras, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A polícia apurou que a viatura estava em processo de abate e que já estaria à guarda de um sucateiro desde junho de 2024.

O carro foi localizado destrancado, com os vidros abertos, e alguns danos no Alto de Barronhos, em Carnaxide.

No seu interior, as autoridades encontraram dois telemóveis, que pertencerão aos suspeitos, um menor de 18 anos e um jovem de 23, que foram transportados para a esquadra.

As autoridades investigam agora o que levou à utilização desta viatura e se foi furtada.