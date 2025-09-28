Sequestro de empresário de 83 anos em Braga: PJ detém suspeito com histórico criminal

Detido homem que chegou a uma oficina em Almada e "sem motivo justificável" ateou fogo a uma viatura

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter participado, em fevereiro, num roubo e sequestro agravado em Braga, ficando a aguardar julgamento em prisão preventiva, foi anunciado este domingo.

O detido, residente no Porto e com um vasto histórico criminal e que já cumpriu pena de prisão, segundo a PJ, terá participado no sequestro de um homem de 83 anos, à saída da sucata de que é proprietário, após terem abalroado a viatura em que seguia.

Logo depois, vários homens encapuzados, um deles empunhando uma arma de fogo, saíram de outro carro, agarraram a vítima pelos braços e colocaram-no no interior de um dos veículos, ocultando-lhe a visão, acrescenta-se no comunicado da PJ.

Posteriormente, “exigiram-lhe a entrega de dinheiro, a indicação do código de acesso a um cofre e a entrega das chaves de casa”, lê-se ainda.

Cerca de uma hora e meia depois, após circularem de forma ininterrupta em zonas próximas da casa da vítima, os suspeitos abandonaram o homem em Martim, Braga, fugindo para parte incerta, continua a polícia de investigação.

Segundo a PJ, na origem da prática dos crimes estará um negócio malsucedido, relacionado com a aquisição de uma viatura e peças de automóvel na referida sucata.

Presente às autoridades judiciárias competentes junto do Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães, o suspeito viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, conclui-se na nota de imprensa.