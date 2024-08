Condutores assaltados à mão armada em Sintra

Troca de tiros no Barreiro acaba com um morto

Dois assaltos à mão armada na madrugada desta quarta-feira colocaram as autoridades em alerta, no concelho de Sintra. Em ambos os casos, os ocupantes dos veículos foram ameaçados com arma de fogo. Os suspeitos faziam-se transportar numa viatura Fiat Tipo de cor preta, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A Polícia Judiciária foi contactada e as autoridades tentam perceber se existe ligação entre os dois crimes, que ocorreram na Tapada das Mercês e na Rinchoa.

Por volta da 01:00, dois homens roubaram uma viatura, junto ao acesso ao parque de estacionamento de uma superfície comercial na Tapada das Mercês. Pouco depois das 04:00, o condutor deslocou-se à esquadra para denunciar o crime.

Pouco mais de meia hora depois do assalto anterior, dois suspeitos embateram na lateral de uma viatura, fazendo com que o condutor parasse, na Rinchoa. Nessa altura, um dos homens, que empunhava uma arma de fogo, ameaçou e agrediu a vítima com várias coronhadas na cara. Foram levados documentos, dinheiro e as chaves de casa do condutor, que se deslocou à esquadra de Rio de Mouro.

Uma ambulância esteve no local a dar assistência à vítima, que não necessitou de tratamento hospitalar.