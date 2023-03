Um homem foi detido em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, por suspeita de ter roubado 400 euros a um outro, com recurso a uma arma de fogo, em setembro, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força policial refere que o detido, de 29 anos, “abordou o ofendido e, mediante ameaça com arma de fogo, subtraiu-lhe a quantia de 400 euros, em numerário, que tinha sido levantada, momentos antes, numa caixa Multibanco”.

Segundo refere a PJ, o detido já foi presente a juiz, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua residência.

A PJ refere que o homem tem antecedentes criminais por roubo, burla, ofensas à integridade física, desobediência e extorsão.