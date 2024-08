GNR recupera carro roubado em Fafe

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viana do Castelo recuperou em Ponte de Lima um carro que tinha sido furtado em maio no concelho de Fafe, distrito de Braga, e constituiu arguido o seu ocupante, revelou esta quinta-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR explica que, “após uma denúncia a dar conta de que um indivíduo estaria a pernoitar no interior de um veículo”, foram feitas diligências que “permitiram apurar que a viatura constava para apreender e que havia sido furtada no concelho de Fafe, em maio”.

Por esse motivo, foi identificado e constituído arguido “o seu ocupante, um homem de 26 anos”.

“No interior do veículo encontravam-se várias máquinas e ferramentas que foram apreendidas, em virtude de se suspeitar serem provenientes de furtos”, descreve a GNR.