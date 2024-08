Homem detido por roubo na via pública em Gaia

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, na quarta-feira em Vila Nova de Gaia, um homem de 33 anos com antecedentes criminais e que já terá estado preso em Espanha, suspeito de praticar roubos na via pública, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, a GNR do Porto indica que na sequência de uma denúncia por roubo na forma tentada, os militares da guarda realizaram diligências de investigação, que culminaram na localização e identificação do suspeito.

O suspeito, que ficou em prisão preventiva, teria abordado a vítima, um homem com 43 anos, para o roubar, o que não seguiu graças “à rápida intervenção de um cidadão”, descreve a GNR.

“Foi possível apurar que o suspeito, no dia 23 de julho e no dia 26 de julho, já teria estado envolvido em duas outras ocorrências criminais de roubo na via pública”, lê-se no comunicado.