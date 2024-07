PJ detém homem indiciado por roubo com arma de fogo

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 52 anos indiciado pela prática de um crime de roubo agravado, praticado com arma de fogo, foi anunciado esta terça.

Em comunicado, a PJ revela que o roubo ocorreu no dia 09 de janeiro e que, quando a ofendida ia entrar no seu carro que se encontrava estacionado na via pública, a vítima foi surpreendida pelo suspeito que, com violência, a empurrou para o interior da viatura e a ameaçou com uma arma de fogo.

A PJ acrescenta que o suspeito lhe terá tirado a mala com “objetos pessoais, cartões de crédito, dinheiro e artefactos em ouro”.

O detido tem antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e autoridade pública e vai ser presente às autoridades judiciais.