Um dos dois suspeitos de crimes de roubo, sequestro e furto ocorridos no concelho de Penamacor vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva, enquanto o outro fica obrigado a permanecer na habitação.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária da Guarda emitiu um comunicado em que dava conta da detenção e detalhava que os detidos são um homem e uma mulher, com 31 e 37 anos.

Já o Ministério Público (MP) de Castelo Branco publicou hoje uma nota na sua página oficial na internet na qual revela as medidas de coação.

“Os dois detidos foram apresentados, no dia 28 de fevereiro de 2023, a primeiro interrogatório judicial, por se encontrarem fortemente indiciados da prática de dois crimes de roubo agravado, um crime de sequestro agravado, cinco crimes de furto qualificado, dois destes na forma tentada, um crime de furto simples”, é detalhado no comunicado do Ministério Público.

Segundo a informação, entre as vítimas encontram-se dois idosos que, no dia 15 de janeiro de 2023, foram sequestrados na própria casa.

A investigação prossegue os seus termos sob direção do Ministério Público de Castelo Branco, com as diligências investigatórias a serem desenvolvidas pela Polícia Judiciária (PJ) através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.