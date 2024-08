Uma mulher foi assaltada à mão armada em plena luz do dia, no domingo, junto ao Martinhal Lisbon Oriente, no Parque das Nações, Lisboa.



Os dois suspeitos abordaram a vítima, por volta das 17 horas, e mediante ameaça roubaram-lhe um relógio de luxo avaliado em mais de 91.000 euros (100.000 dólares), sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Os indivíduos, que se faziam transportar num ciclomotor, colocaram-se depois em fuga.

As autoridades investigam o caso.