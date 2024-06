Roubam vários artigos numa loja e agridem funcionária em centro comercial de Leiria

Grupo baleia homem no Cais do Sodré e foge de carro em direção ao Bairro Alto

Duas mulheres de 19 e 20 anos foram detidas por furto e agressão, pouco depois das 20:00 de dia 11 de junho, no centro comercial Leiria Shopping, revela a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

As suspeitas, que roubaram "diversas peças de vestuário e de cosmética", foram intercetadas por uma funcionária da loja, que acabou por ser agredida por uma delas "com uma forte chapada na cara". A funcionária foi auxiliada por vigilantes.



As jovens "estavam na posse de uma mala de grandes dimensões, onde transportavam diversos artigos furtados, dos quais tinham sido retirados os

sensores de alarme". Durante a revista, foi possível apurar que "possuíam também artigos que já tinham sido furtados noutra loja do mesmo centro comercial".

Depois de formalizada a queixa, as suspeitas foram detidas e transportadas à esquadra de Leiria, onde foram notificadas para comparecerem em tribunal. Foi-lhes aplicada "a medida coação de Constituição de Arguido e Termo de Identidade e Residência".

As duas mulheres têm antecedentes criminais, pela prática de crimes da mesma natureza, "em diversas zonas do país, nomeadamente na Marinha Grande, Caldas da Rainha e Figueira da Foz", aponta a PSP.