Tinha permissão para dormir em residência da Casa Pia. Aproveitou para roubar eletrodomésticos

Um jovem com 18 anos foi detido na quarta-feira em Alvalade por abuso de confiança, quando foi apanhado a retirar eletrodomésticos de uma residência da Casa Pia de Lisboa, com intenção de os vender, anunciou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O detido retirava eletrodomésticos que não lhe pertenciam da residência e transportava-os para um veículo com intenção de os vender quando foi interpelado pela PSP, que constatou que o jovem tinha apenas licença para pernoitar na casa.

“O suspeito já tinha vendido bens” e “encontrava-se na iminência de vender mais artigos”, num valor que ascende os mil euros e que foram todos recuperados.

O detido recolheu às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP “por existirem fundadas suspeitas da sua não comparência perante autoridade judiciária” e será julgado em processo sumário no juízo local de pequena criminalidade, após a Casa Pia ter declarado pretender prosseguir com o processo criminal.