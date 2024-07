Um assaltava idosos em Sintra, o outro roubava por esticão em Lisboa. PSP detém dois homens

Homem que burlou investidores no Brasil detido em Braga

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens por suspeita de crimes de roubo, anunciou este sábado em comunicado.

O comunicado indica que um homem de 20 anos foi detido no domingo passado por ser suspeito da prática de quatro crimes de roubo na forma agravada e três crimes de roubo, com recurso a coação física e ofensa à integridade física.

As autoridades explicaram que os crimes ocorreram nos meses de junho e julho na freguesia de Mira Sintra - Cacém, concelho de Sintra, e que o homem tinha como vítimas sobretudo idosos a quem roubava malas ou telemóveis. Está atualmente em prisão preventiva, por decisão do tribunal.

Na terça-feira passada, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve também um homem de 26 anos, na freguesia do Areeiro, concelho de Lisboa, após uma vítima ter contactado as autoridades dando conta de roubo por esticão na via pública. Este homem está sob a medida de coação de apresentações semanais.