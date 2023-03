Uma mulher de 50 anos foi detida por suspeitas de sequestro e roubo a uma outra, de 29 anos, após a forçar a comprar “uma pulseira, alegadamente benzida”, junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, anunciou hoje a PSP.

Os crimes de sequestro e roubo ocorreram em 27 de fevereiro, tendo a vítima apresentado queixa, o que levou a polícia a investigar para identificar e localizar a suspeita.

Cerca de uma semana depois, em 8 de março, a PSP deteve, “fora de flagrante delito”, a mulher de 50 anos.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que a suspeita tem já “algum histórico criminal” e, após ser presente a primeiro interrogatório judicial, ficou em sujeita à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Os crimes tiveram início junto ao Hospital de Santa Maria, onde a vítima, uma mulher de 29 anos, foi coagida a comprar “uma pulseira, alegadamente benzida”, tendo entregado, num primeiro momento, 40 euros à suspeita.

No entanto, “insatisfeita com o dinheiro recebido e percebendo as fragilidades de saúde da vítima, a suspeita ameaçou-a com um objeto na zona abdominal e obrigou-a a deslocar-se de autocarro até à zona de Alvalade”, onde a obrigou a entrar numa repartição bancária, indicou a PSP, explicando que tal configura um crime de sequestro, uma vez que a jovem estava privada da liberdade.

“Com receio pela sua integridade física, a vítima procedeu ao levantamento de todo o seu dinheiro, num total de 750 euros, que a suspeita se apoderou logo que chegaram ao exterior”, referiu a polícia.

Após consumado o crime de roubo, a suspeita abandonou o local e a vítima deixou de estar sob sequestro, tendo de seguida apresentado queixa à polícia.

Em comunicado, a PSP realçou a “resposta célere e eficaz no combate a este tipo de criminalidade violenta” e assegurou que “continuará atenta ao fenómeno de forma a contribuir para o incremento do sentimento de segurança junto da população que frequenta o Hospital Santa Maria”.