Porteiro de prédio de Lisboa encontrado amarrado e com sinais de agressão

Amordaçado, com os pés e as mãos amarradas e com sinais de agressão. Foi assim que uma funcionária de limpeza encontrou o porteiro de um prédio da Avenida João XXI, em Lisboa, esta quinta-feira de manhã, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O homem terá ficado preso durante toda a noite numa casa de banho.

O sequestro terá sido efetuado por dois suspeitos sob a ameaça de arma de fogo.

Os indivíduos roubaram o sistema de videovigilância e, neste momento, desconhece-se se alguma das casas foi assaltada.