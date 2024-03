Sequestrado por quatro encapuzados encontrado algemado e seminu em Braga

Trabalhador morre eletrocutado durante manutenção na Linha do Norte

Corpo mutilado encontrado em saco do lixo em Lisboa

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) algemado e seminu numa rua de Braga, depois de existirem relatos de que estaria um indivíduo no chão a gritar, pouco depois das 02.00, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A vítima, que apresentava algumas escoriações, revelou que foi sequestrada por quatro suspeitos encapuzados, que o colocaram no interior de um carro e partiram para parte incerta.

Segundo o homem, os suspeitos agrediram-no e roubaram-lhe a carteira e o telemóvel. Depois abandonaram-no naquela rua de Braga, onde foi encontrado.

A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).