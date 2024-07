Encontrado morto na cama com vários golpes. Suspeito tentou fugir do local

Um homem de 51 anos, de nacionalidade brasileira, foi encontrado morto na cama, com vários golpes de arma branca, nos Foros de Amora, no Seixal.

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, o crime aconteceu numa garagem nas traseiras do Parque Industrial do Soutelo, onde a vítima residia num dos vários quartos alugados.

Segundo testemunhas, a vítima e o suspeito, que também já morou naquele local e que estaria a consumir estupefacientes junto da vítima, ter-se-ão desentendido e começado a discutir. Foi nessa altura que o suspeito puxou de um punhal e terá esfaqueado a vítima.

Depois do crime, o homem, de 20 anos e também de nacionalidade brasileira, largou a arma do crime e tentou fugir do local, sendo impedido pelos moradores que alertaram a polícia.

O suspeito foi detido e transportado ao Hospital Garcia de Orta para receber tratamento a um corte na cabeça e braço. Encontra-se detido e a aguardar as medidas de coação.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.