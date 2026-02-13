Homem atinge ex-mulher a tiro em plena via pública em Mesão Frio - TVI

Homem atinge ex-mulher a tiro em plena via pública em Mesão Frio

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 19 min
GNR e INEM

Agressor, de 60 anos, suicidou-se depois de atingir de raspão a antiga companheira

Um homem terá atingido de raspão a ex-companheira com um disparo de arma de fogo na via pública, em Mesão Frio, e ter-se-á suicidado de seguida, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A fonte explicou que o homem de cerca de 60 anos terá efetuado um disparo com uma arma de fogo, em plena via pública e em direção à sua ex-companheira, acabando por a atingir de raspão.

De seguida, de acordo com a GNR, o homem ter-se-á suicidado, com um disparo na cabeça, tendo o óbito sido declarado no local.

A mulher, de 53 anos, deslocou-se ao Posto da GNR de Mesão Frio e foi depois transportada para o Hospital de Vila Real.

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real foi contactada e vai investigar o caso.

