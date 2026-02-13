Português procurado internacionalmente por tentativa de homicídio no Luxemburgo apanhado pela PSP

A PSP deteve no aeroporto de Lisboa um cidadão português procurado internacionalmente por tentativa de homicídio no Luxemburgo, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que o homem, de 37 anos, foi detido no aeroporto de Lisboa na passada quarta-feira no âmbito do cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu.

Segundo a PSP, o português, que é procurado pelas autoridades judiciárias do Luxemburgo na sequência de condenação por tentativa de homicídio, foi detido durante as ações de controlo fronteiriço, tendo os agentes confirmado a identidade do visado e validade do mandado de prisão pendente.

A polícia refere que o homem foi condenado a 15 anos de prisão, encontrando-se em fuga no âmbito da execução da pena, e tinha igualmente ativo um mandado de detenção internacional.

O detido foi presente na quinta-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa, autoridade judiciária competente para efeitos de tramitação do processo de entrega no âmbito do Mandado de Detenção Europeu.