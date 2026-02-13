Português procurado internacionalmente por tentativa de homicídio no Luxemburgo apanhado pela PSP - TVI

Português procurado internacionalmente por tentativa de homicídio no Luxemburgo apanhado pela PSP

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 35 min
PSP (Lusa)

Homem, de 37 anos, foi detido durante as ações de controlo fronteiriço no aeroporto de Lisboa. Enfrentava pena de 15 anos de prisão

A PSP deteve no aeroporto de Lisboa um cidadão português procurado internacionalmente por tentativa de homicídio no Luxemburgo, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que o homem, de 37 anos, foi detido no aeroporto de Lisboa na passada quarta-feira no âmbito do cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu.

Segundo a PSP, o português, que é procurado pelas autoridades judiciárias do Luxemburgo na sequência de condenação por tentativa de homicídio, foi detido durante as ações de controlo fronteiriço, tendo os agentes confirmado a identidade do visado e validade do mandado de prisão pendente.

A polícia refere que o homem foi condenado a 15 anos de prisão, encontrando-se em fuga no âmbito da execução da pena, e tinha igualmente ativo um mandado de detenção internacional.

O detido foi presente na quinta-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa, autoridade judiciária competente para efeitos de tramitação do processo de entrega no âmbito do Mandado de Detenção Europeu.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19
1

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Hoje às 10:23
2

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

11 fev, 20:56
3

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

11 fev, 20:52
4
02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Há 3h e 39min
5

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Ontem às 18:45
6

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Hoje às 09:16
7
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Há 3h e 21min
8
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 1h e 18min
9
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra está assim

Há 3h e 44min
10
07:33

Proteção Civil: "Temos uma situação um pouco mais estável, mas o risco de evacuação da zona baixa de Coimbra mantém-se"

Há 3h e 2min
11

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Ontem às 20:25
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Há 34 min
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Há 3h e 21min

Esta notícia interessa também a quem está a usar geradores: o preço dos combustíveis vai mudar

Hoje às 10:23
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Há 18 min
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Hoje às 08:44
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 1h e 18min

MAU TEMPO • AO MINUTO | Suspensos comboios de longo curso entre Porto e Lisboa. Número de clientes sem energia é cada vez maior: 45 mil

Hoje às 06:54
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra ficou neste estado

Há 3h e 44min
02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Há 3h e 39min

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44
01:25

A1 cortada, comboios Porto-Lisboa parados: que alternativas há então?

Há 23 min