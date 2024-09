Matou um homem a tiro durante desacato num bar na Amora. Jovem acusado de homicídio qualificado

O Ministério Público do Seixal deduziu acusação contra um jovem por um crime de homicídio qualificado, em fevereiro, no interior de um bar na Amora, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

O jovem está também acusado da prática de um crime de detenção de arma proibida.

Segundo a acusação, na madrugada de 17 de fevereiro, no interior de um bar na Amora, onde momentos antes houvera desacatos e confrontos entre grupos de clientes, o arguido desferiu um tiro, com uma arma de fogo e a curta distância, nas costas da vítima, que se encontrava caída no chão.

Na sequência do disparo e ferimentos por este provocados, a vítima faleceu.

O arguido, que à data dos factos tinha 22 anos, não possui licença de uso e porte de arma de fogo.

Fonte da PSP indicou à agência Lusa, na altura, que outras três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência do desacato ocorrido cerca das 04:00.

O arguido encontra-se sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

O inquérito foi dirigido pelas secções do Seixal do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), com a coadjuvação da Polícia Judiciária (PJ).