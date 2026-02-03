Homem morto a tiro dentro de carro em Queluz

Um homem morreu esta segunda-feira depois de ter sido baleado dentro da viatura onde se encontrava em Queluz, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS) confirmou à Lusa a ocorrência, que teve alerta pelas 21:30.

De acordo com a informação inicial, o homem foi baleado várias vezes por uma arma automática quando se encontrava dentro de uma viatura, acrescentou, sem referir mais pormenores.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã.