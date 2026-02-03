Homem morto a tiro dentro de carro em Queluz - TVI

Homem morto a tiro dentro de carro em Queluz

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 53 min
PSP

Vítima terá sido baleada várias vezes por arma automática

Um homem morreu esta segunda-feira depois de ter sido baleado dentro da viatura onde se encontrava em Queluz, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS) confirmou à Lusa a ocorrência, que teve alerta pelas 21:30.

De acordo com a informação inicial, o homem foi baleado várias vezes por uma arma automática quando se encontrava dentro de uma viatura, acrescentou, sem referir mais pormenores.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:24
1

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Ontem às 16:59
2

Criou empresa falsa em Portugal, abriu oito contas bancárias e recebeu mais de 400 mil euros em burlas com venda de carros

Ontem às 17:12
3
01:49

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro e Ventura novamente mais próximos

Há 3h e 39min
4
01:05

Mulher de 30 anos assassinada a tiro em Lisboa quando ia para o trabalho

Ontem às 20:35
5

Suspeito do homicídio da filha de Delfina Cruz fica em preventiva

Ontem às 18:51
6

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05
7

Homem morto a tiro dentro de carro em Queluz

Há 53 min
8

Subornava a vítima com doces e dinheiro para comprar o seu silêncio. Homem de 71 detido pela PJ por abuso sexual de pessoa com incapacidade

Ontem às 20:18
9
00:57

Imagens impressionantes mostram a violência da passagem da depressão Kristin por Portugal

Ontem às 16:22
10
02:07

Tragédia em Portugal foi tema de conversa entre Marcelo e o Papa

Há 3h e 25min
11

Homem morre após queda do telhado que reparava em Porto de Mós

Ontem às 20:03
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05
01:49

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro e Ventura novamente mais próximos

Há 3h e 39min

Há novidades sobre o caso do homicídio da filha da atriz Delfina Cruz

Ontem às 18:51

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Ontem às 07:08

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Ontem às 10:35
22:57

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Há 3h e 39min

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Subornava a vítima com doces e dinheiro para comprar o seu silêncio. Homem de 71 detido pela PJ por abuso sexual de pessoa com incapacidade

Ontem às 20:18
02:16

"A luz que está atrás de mim é do nosso carro": o cenário é de escuridão e destruição em Leiria

Ontem às 20:25

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Ontem às 16:59