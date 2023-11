Bananas vindas da América do Sul escondiam cocaína. PJ apreende 300 quilos nas Caldas da Rainha

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na noite desta quarta-feira três pessoas por tráfico de droga nas Caldas da Rainha. Durante as buscas realizadas a um armazém, as autoridades encontraram cocaína escondida em caixas de bananas provenientes da América Latina. Foram apreendidos 300 quilos, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A droga chegou ao local dissimulada nos cachos de bananas mas foi localizada no interior de paletes de madeira.

Estas detenções e a apreensão da cocaína foram o culminar de uma investigação que decorria há alguns meses e que deu origem a várias buscas domiciliárias e não domiciliárias na região das Caldas da Rainha.

Os suspeitos, de nacionalidade ucraniana, vão ser presentes a tribunal esta sexta-feira para ficarem a conhecer as medidas de coação consideradas adequadas. Estas podem ir do termo de identidade e residência até à medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva.