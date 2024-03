Perseguição policial termina com agente detido. Tinha mais de cem quilos de droga no carro-patrulha

Um polícia grego foi detido na passada sexta-feira por alegadamente ter usado o carro de serviço para traficar marijuana. Foram encontrados 102 quilos de droga na viatura.

A detenção ocorreu após uma perseguição policial, em Igoumenitsa, aponta a Associated Press (AP).

Foi detido ainda um cidadão albanês, que seguia na viatura. Assim como um segundo polícia, que tinha feito patrulha com o agente perseguido.

Segundo um comunicado das autoridades, foram realizadas buscas no carro e foram encontrados mais de cem quilos de estupefacientes.

O polícia ignorou as ordens dos colegas para parar e fugiu, levando a que fosse efetuada uma perseguição que só terminou depois do suspeito perder o controlo do carro e ter embatido noutras viaturas.

Os três suspeitos respondem pela acusação de tráfico de droga.