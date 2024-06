Detido homem suspeito de lançar droga para dentro da cadeia do Porto

Um homem, de 35 anos, suspeito de introduzir droga no Estabelecimento Prisional do Porto vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado da PJ, o homem foi detido em flagrante delito na quinta-feira, na cidade da Maia, no distrito do Porto, pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes.

Durante a realização de um conjunto de buscas, o homem foi surpreendido na posse de cerca de 25 gramas de heroína, esclareceu a PJ.

Segundo a Judiciária, o detido estava já referenciado como presumível autor de "vários lançamentos de droga para o pátio do Estabelecimento Prisional do Porto, destinada a reclusos que, depois, a comercializariam intramuros, a preços mais elevados".

"Devido à intervenção da Guarda Prisional, algumas dessas substâncias acabaram intercetadas e canalizadas para esta Polícia que passou a investigar a situação", refere a mesma nota.

Ainda de acordo com a PJ, o suspeito, que se encontrava em prisão domiciliária, por prática de crimes contra o património, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada agora a medida de coação mais gravosa.