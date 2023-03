Poderá não ser o gesto mais diplomático ou apropriado, mas mostrar o dedo do meio “não é crime”. Aliás, é protegido pelo direito à liberdade de expressão consagrado na Constituição canadiana, assegura um juiz.

O magistrado Dennis Galiatsatos arquivou um processo em que um homem foi acusado pelo seu vizinho de assédio, na periferia de Montreal, no Canadá: “Para ser bem claro, não é crime mostrar o dedo a alguém. Pode não ser civilizado, pode não ser educado ou cavalheiresco… No entanto, não acarreta responsabilidade criminal.”

Em causa estava uma disputa entre dois vizinhos que se arrastava desde 2021. Michael Naccache acusou Neil Epstein, um professor, de ameaças de morte e assédio. Mas o juiz não lhe deu razão.

Na sua decisão, Dennis Galiatsatos criticou Naccache, por considerar que as queixas não eram mais do que “trivialidades mesquinhas e mundanas entre vizinhos”. Para além disso, lembrou que a polícia e os serviços de emergência têm outras prioridades: “É deplorável que o queixoso tenha usado o sistema criminal para se vingar de um homem inocente, devido a alguns desrespeitos, que são, na melhor das hipóteses, discussões triviais.”

Em maio de 2021, os vizinhos tiveram um confronto, que resultou em agressões verbais. Enquanto se afastava da situação, Epstein mostrou o dedo do meio. Imagens de videovigilância “mostram claramente que Epstein está a olhar na direção do queixoso mostrando o dedo, por vezes com as duas mãos”.

No final desse dia, ao chegar a casa, Epstein deparou-se com a polícia à sua porta e foi detido por, alegadamente, ter feito ameaças de morte.

O juiz lamentou o sucedido e disse que este tipo de situação “não merece uma chamada para o 112”.