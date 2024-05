Mulher morre na sequência de agressões em plena rua do centro de Lisboa

Uma mulher morreu e outra está em fuga, na sequência de uma troca de agressões, na Rua do Benformoso, no Martim Moniz. As primeiras informações apontavam para morte por esfaqueamento, mas sabe-se agora que não foram detetados ferimentos consistentes com a utilização de qualquer objeto cortante, apurou a TVI.

Durante a discussão, a vítima, que será sem-abrigo e pernoitava naquele local, terá caído. A outra interveniente colocou-se em fuga.

Foram acionados os meios de emergência, mas a equipa do INEM não conseguiu reverter a situação clínica da vítima. O óbito foi declarado por volta das 10:00.

O trânsito foi cortado nesta zona para preservar o local do crime.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada pouco depois das 9:30. O caso deverá passar para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Artigo atualizado com novas informações