Instalações da Associação de Síndrome de Asperger em Benfica vandalizadas de "forma chocante"

As instalações exteriores da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA) em Benfica, Lisboa, foram vandalizadas de "forma chocante" disse à agência Lusa a responsável pela instituição, esta sexta-feira.

"Estamos aqui há 11 anos e nunca nos aconteceu nada, mas, na noite de quarta para quinta-feira, as instalações foram vandalizadas à machadada. São cinco construções, duas de madeira e três de alvenaria que foram alvo de atos de vandalismo", disse à Lusa Piedade Líbano Monteiro, presidente da APSA e diretora-geral da instituição "Casa Grande", em Benfica.

De acordo com a responsável, as câmaras de segurança instaladas no jardim da "Casa Grande" gravaram os atos de vandalismo, que já foram comunicados à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Carnide.

A APSA, Instituição Particular de Solidariedade Social, tenciona apresentar queixa formal "o mais rápido possível" depois de serem avaliados os estragos para efeitos de seguro.

Segundo Piedade Monteiro, as imagens mostram um grupo a aproximar-se da instituição, de automóvel, na noite de 31 de janeiro para 01 de fevereiro.

"O que nos choca é o vandalismo. Roubaram uma máquina de jardinagem e um boné. Tudo o resto foi vandalizado, sobretudo as portas de madeira que foram destruídas assim como o material que estava no interior. É chocante", disse.

As instalações vandalizadas servem de apoio a atividades agrícolas destinadas aos utentes com síndrome de Asperger, além de material de apoio a jardinagem e horticultura.

O edifício principal "Casa Grande" não foi alvo dos atos de vandalismo.