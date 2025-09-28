GNR detém dois homens por furto em herdade agrícola em Vendas Novas - TVI

GNR detém dois homens por furto em herdade agrícola em Vendas Novas

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 1h e 53min
GNR

Detenção dos suspeitos ocorreu na sequência de denúncia

Dois homens, de 23 e 26 anos, foram detidos pela GNR pelo crime de furto numa herdade agrícola no concelho de Vendas Novas, distrito de Évora, divulgou a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR explica que as detenções ocorreram na sexta-feira, na sequência de uma denúncia relativa a um furto numa herdade agrícola, situada na localidade de Landeira, no concelho de Vendas Novas.

No âmbito da denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de ao local onde desenvolveram diligências que permitiram identificar e localizar os suspeitos.

“Ao aperceberem-se da presença dos militares da Guarda, os indivíduos encetaram a fuga, tendo sido intercetados momentos depois. A ação resultou na detenção dos suspeitos e na apreensão de uma viatura e de uma moto-roçadora”, lê-se no documento.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Montemor-o-Novo.

Detido homem que chegou a uma oficina em Almada e "sem motivo justificável" ateou fogo a uma viatura

