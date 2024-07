Suspeito de violar colega de trabalho com quem vivia nos Países Baixos detido em Viana do Castelo

Operação internacional de combate ao tráfico de droga com 50 detidos, três em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Viana do Castelo um homem de 25 anos suspeito de um “crime de violação em contexto laboral” nos Países Baixos, sobre quem pendia um mandado de detenção europeu, revelou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito ficou em prisão preventiva a aguardar o processo de extradição por determinação do Tribunal da Relação de Guimarães.

“O homem, de 25 anos, é suspeito de ser o autor de um crime de violação, ocorrido em contexto laboral. Os factos passaram-se em 2023, altura em que o detido trabalhava na restauração, juntamente com a vítima, e partilhavam um apartamento”, descreve a PJ.

De acordo com aquela polícia, “num determinado dia, o detido entrou à força no quarto da vítima e, com recurso a agressões físicas, violou-a”.

“Por estes factos poderá vir a ser condenado numa pena de prisão até 12 anos”, acrescenta.

A detenção foi feita na quarta-feira, em Viana do Castelo, após o suspeito ter sido localizado pela Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária, “depois de um intenso trabalho de recolha de informação e de realização de vigilâncias”.