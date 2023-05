Sakshi, de 16 anos, foi esfaqueada até à morte em plena rua de Nova Deli. Ninguém a ajudou

Uma adolescente de 16 anos foi brutalmente assassinada em plena rua de Nova Deli, na Índia, sem que ninguém tivesse impedido o ataque ou chamado as autoridades. A rapariga, identificada como Sakshi pelo The Tribune, foi esfaqueada mais de 20 vezes e espancada numa rua movimentada, no último domingo.

O crime criou uma nova onda de indignação e preocupação em relação à segurança das mulheres e a violência de que são vítimas.

As imagens do ataque, que durou cerca de um minuto e meio, foram registadas por câmaras de vigilância. Pode ver-se que várias pessoas passam pelo local, onde o agressor ataca a vítima de forma violenta. Apenas um homem se acercou do atacante e tentou puxá-lo, mas rapidamente recuou.

Na segunda-feira, a polícia deteve um suspeito. Sahil, mecânico de 20 anos, foi detido em Bulandshahr, informou o vice-comissário da polícia Ravi Kumar Singh.

Em declarações ao canal de notícias Times Now, o comissário especial da polícia de Deli, Deependra Pathak, revelou que a investigação apontava para “crime passional”. Segundo o The Tribune e outros meios locais, Sahil e a vítima tinham uma relação, mas tinham discutido. Sakshi tinha saído para fazer compras para a festa de aniversário do filho de uma amiga, quando foi atacada.

“Vi que a minha filha estava deitada, com a cara virada para o chão”, disse o pai da vítima, Janak Raj, à CNN, acrescentando: “Enfurece-me saber que ninguém ajudou a minha filha. Se a tivessem ajudado, ela estaria viva. Também ouvi dizer que quem passava estava ocupado a filmar o incidente. Mesmo que tivessem apenas gritado, teriam ajudado a minha filha.”

A Índia tem um longo historial de crimes cometidos contra as mulheres – homicídios e violações. O incidente reacendeu a discussão: estará a ser feito o suficiente para garantir a segurança das mulheres e punir os agressores?

“Uma menor é brutalmente assassinada em Deli”, escreveu o ministro-chefe de Deli, Arvind Kejriwal, no Twitter. “Isto é muito triste e lamentável. Os criminosos tornaram-se destemidos, não têm medo da polícia”, apontou.

Segundo Yogita Bhayana, fundadora da People Against Rapes na Índia, o problema está enraizado em antigas normas sociais. “Nós aprendemos a viver com este tipo de situação, o que é lamentável”, indicou a ativista à CNN. “Colocar câmaras e polícias nas ruas não será suficiente. O trabalho tem de ser feito ao nível da mentalidade dos homens e rapazes”, defendeu.