Bebé de um ano fica ferido durante discussão entre os pais em Espanha

Um homem de 29 anos e uma mulher de 35 foram detidos depois de as autoridades terem detetado ferimentos no filho do casal, um bebé de apenas um ano, em Palência, Espanha.

De acordo com os meios de comunicação espanhóis, que citam a Polícia Local, as autoridades foram chamadas devido a um episódio de violência doméstica. À chegada, verificaram que ambos os membros do casal apresentavam lesões. No entanto, foram os ferimentos na criança que levaram à detenção dos pais.

O bebé foi transportado para o Centro de Saúde de Puebla, para ser examinado por um pediatra. A criança terá ficado ferida ao cair dos braços da mãe durante a briga.

O menor ficou à guarda da avó.