Matou a companheira porque esta queria o divórcio. Foi detido depois de ter alta hospitalar

Um homem de 56 anos foi detido, pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, por ser suspeito do homicídio da companheira, informa esta força em comunicado. O crime ocorreu no passado dia 25 de maio, em Porto de Mós.



A vítima manifestou vontade de divorciar-se do homem, que não aceitou esta decisão e "desferiu-lhe violentas agressões com um objeto doméstico, que lhe causaram a morte". De seguida, o agressor atentou contra a sua própria vida, "utilizando uma arma branca".

Na sequência dos graves ferimentos que provocou a si mesmo, o suspeito teve de ser internado nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O agressor, que não tinha antecedentes criminais, foi detido e presente a tribunal. Foi-lhe aplicada prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa prevista na lei.