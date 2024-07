Mulher esfaqueada e agredida com um martelo pelo companheiro em Gaia

GNR para homem com comportamento suspeito em Moura. Foi detido por posse ilegal de armas de fogo

Uma mulher, de 68 anos, residente em Vila Nova de Gaia foi agredida dentro de casa pelo companheiro, com um objeto cortante e um martelo, disse fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Em declarações à Lusa, a fonte referiu que a vítima foi esfaqueada na zona do pescoço e agredida com um martelo na cabeça.

Transportada ao Hospital de Vila Nova de Gaia, a mulher foi submetida a uma cirurgia, devido aos ferimentos considerados “moderados a graves”.

Este caso de violência doméstica ocorreu cerca das 08:15, desta quarta-feira, dentro de casa, na Rua Joaquim Faria, na freguesia de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

De acordo com a fonte, o agressor não foi detido, estando o caso ainda a ser investigado pela PSP.