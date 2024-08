Prisão preventiva para suspeito de agredir a avó na Ribeira Grande

Jovens de 17 e 22 anos feridas com tiros de caçadeira em Castelo de Vide transportadas "com caráter de urgência" para Lisboa

Um homem de 24 anos, que está “fortemente indiciado” da prática continuada do crime de violência doméstica contra a avó, foi detido na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, anunciou esta quinta-feira o Comando Regional dos Açores da PSP.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que o suspeito foi detido pela Divisão Policial de Ponta Delgada, por intermédio de polícias da Esquadra da Ribeira Grande.

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que o homem foi detido por existirem “fortes indícios da prática de várias condutas violentas e graves, designadamente violência física, psicológica, económica e patrimonial”, contra a sua avó.

A detenção, realizada na sequência de diligências de investigação, ocorreu fora de flagrante delito, mediante ordem do magistrado do Ministério Público da Ribeira Grande titular do inquérito.

O suspeito foi presente no Tribunal Judicial de Ponta Delgada para primeiro interrogatório judicial e o juiz de instrução criminal decretou-lhe a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O Comando Regional dos Açores da PSP salienta que, no âmbito das várias detenções efetuadas nos últimos três meses, a Esquadra da Ribeira Grande viu ser aplicada a medida de prisão preventiva a 10 detidos.

“Esta intervenção policial revela-se fulcral no investimento do sentimento de segurança do concelho da Ribeira Grande”, concluiu.