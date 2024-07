Suspeito de matar uma mulher no Porto entrega-se às autoridades em Estarreja

O homem que alegadamente matou uma mulher de cerca de 40 anos, em Paranhos, no concelho do Porto, entregou-se às autoridades no posto da GNR de Estarreja, disse à agência Lusa uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O suspeito ficou “detido” e vai ser “presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto”, adiantou a fonte do Comando Metropolitano do Porto, sem precisar mais informações sobre o alegado homicida ou a vítima.

Uma mulher com cerca de 40 anos morreu esta segunda-feira, em Paranhos, no concelho do Porto, vítima de “homicídio com arma de fogo”.

A vítima foi atingida com “dois tiros” e, segundo a mesma fonte, “terá sido o ex-companheiro” o autor dos disparos, que se colocou “em fuga numa viatura” automóvel.

O suspeito acabaria por entregar-se, "pouco depois", na GNR de Estarreja, "supostamente a sua área de residência".

Por tratar-se de um crime com arma de fogo, a investigação “passou para a Polícia Judiciária”.