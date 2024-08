Confrontos entre grupos rivais provoca "escalada de violência extrema" no Algarve. PJ faz duas detenções em Faro

Mulher "golpeada com vidro" pelo companheiro em Lisboa

Dois homens, de 22 e 27 anos, foram detidos por suspeita da "prática de um total de três crimes de homicídio na forma tentada, dois crimes de sequestro, três crimes de roubo agravado, um crime de detenção de arma proibida e um crime de ameaça agravada, ocorridos em Faro e Loulé, entre junho e agosto do presente ano", informa a Polícia Judiciária (PJ), que contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro.

Os crimes, que levaram a uma "escalada de violência extrema" e geraram "um sentimento de intranquilidade na população", terão ocorrido maioritariamente "entre elementos de grupos rivais", que disputam o "domínio de território para a prática de tráfico" de droga, aponta o comunicado.

No início de junho, um dos detidos disparou sobre um elemento de um grupo rival, mas não o atingiu. Os disparos ocorreram no centro de Faro, em plena luz do dia.

A 10 de julho, os dois detidos "sequestraram um homem, retirando-o do interior da sua residência em Quarteira" e levaram-no "para local ermo". A vítima foi roubada, agredida com uma faca e atingida com um tiro. O homem, que acabou por conseguir fugir, teve de receber tratamento hospitalar.

Os detidos terão cometido vários crimes em agosto, na cidade de Faro. Os suspeitos "serão os autores de várias ocorrências com recurso a arma branca e arma de fogo, que incluíram roubos com ameaças de morte e agressões e cujas vítimas necessitaram de assistência hospitalar".

Em duas ocasiões, "na sequência de altercação entre ambos os detidos", um deles necessitou de "assistência hospitalar, inclusive de internamento".

Depois de presentes a tribunal, foi-lhes aplicada prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.